Саудовская Аравия отвергла обвинения Путина в обвале цен на нефть

4 апреля, 2020, 19:29

Саудовская Аравия отвергла обвинения президента России Владимира Путина в умышленном обвале мировых цен на нефть

Об этом сообщает DW .

Саудовская Аравия опровергла заявления российской стороны о том, что цены на нефть обвалились, в частности, из-за выхода Эр-Рияда из соглашения в рамках ОПЕК+. Владимир Путин заявил, что одной из причин обвала цен на нефть является выход Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+.

"Увеличение ними добычи и одновременная информация, объявление о готовности наших саудовских партнеров предоставить даже скидки на нефть. Это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть", - предположил Путин.

В ответ на это, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что обвинения Путина "полностью лишены правды", и такое "искажение фактов вызывает удивление".

По его словам, отвергла соглашение именно Россия, а Саудовская Аравия и 22 другие страны безуспешно попытались убедить ее пойти на дополнительное сокращение добычи нефти и продлить действие соглашения. Аль-Сауд указал, что его страна хочет добиться баланса на нефтяном рынке, а Россия, наоборот, хочет поддерживать цены на низком уровне ради борьбы с производителями сланцевой нефти.

Сейчас страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля. Новой датой проведения саммита может быть 8 или 9 апреля. Это даст дополнительное время для переговоров по поводу объемов сокращения добычи нефти.

Напомним, 3 апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти на 10 млн баррелей.

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