Трамп угрожает ввести пошлины на импорт нефти

5 апреля, 2020, 17:10

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ввести пошлину на импорт сырой нефти, чтобы защитить американскую нефтяную отрасль от обвала цен

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По его словам, США могут ввести пошлины на импорт сырой нефти, чтобы защитить американскую нефтяную отрасль от резкого обвала цен на мировом рынке. Это произойдет в том случае, если Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время не договорятся о сокращении объемов добычи нефти.

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3 апреля Трамп встречался с представителями нефтедобывающих компаний, ряд которых - в первую очередь те, которые разрабатывают месторождения сланцевой нефти - были вынуждены приостановить работу из-за резкого падения цен, что сделало добычу нерентабельной.

В то же время, представители нефтеперерабатывающего бизнеса написали Трампу письмо с просьбой не вводить пошлины, поскольку это приведет к росту цен на бензин.

США импортируют нефть как из Саудовской Аравии, так и из России.

Напомним, 4 апреля Саудовская Аравия опровергла обвинения президента России Владимира Путина в умышленном обвале мировых цен на нефть.

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