Трамп угрожает ввести пошлины на импорт нефти
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
По его словам, США могут ввести пошлины на импорт сырой нефти, чтобы защитить американскую нефтяную отрасль от резкого обвала цен на мировом рынке. Это произойдет в том случае, если Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время не договорятся о сокращении объемов добычи нефти.
Читайте также: Из-за споров Саудовской Аравии и России конференцию ОПЕК перенесли
3 апреля Трамп встречался с представителями нефтедобывающих компаний, ряд которых - в первую очередь те, которые разрабатывают месторождения сланцевой нефти - были вынуждены приостановить работу из-за резкого падения цен, что сделало добычу нерентабельной.
В то же время, представители нефтеперерабатывающего бизнеса написали Трампу письмо с просьбой не вводить пошлины, поскольку это приведет к росту цен на бензин.
США импортируют нефть как из Саудовской Аравии, так и из России.
- Напомним, 4 апреля Саудовская Аравия опровергла обвинения президента России Владимира Путина в умышленном обвале мировых цен на нефть.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-