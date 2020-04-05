Из-за споров Саудовской Аравии и России конференцию ОПЕК перенесели

5 апреля, 2020, 15:54

Конференция представителей стран - экспортеров нефти перенесена на 8-9 апреля из-за споров Саудовской Аравии и России

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Заседание, которое планируется в формате видеоконференции из-за пандемии, состоится, возможно, 8 или 9 апреля.

Причина отсрочки - спор между Москвой и Эр-Риядом, которые взаимно возлагают друг на друга ответственность за падение цен на нефть.

На проведении конференции настаивал президент США Дональд Трамп, который заявил на днях о необходимости срочно стабилизировать мировой рынок нефти.

30 марта цены на нефть достигли 18-летнего минимума. Спрос на нефть упал из-за жестких мер по борьбе с распространением коронавируса. Были резко ограничены передвижения всех видов транспорта, прекратили работу многие предприятия.

На предстоящих переговорах должны рассмотреть вопросы, связанные с тем, что ОПЕК и Россия не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти, срок которой истек 31 марта.

Напомним, 4 апреля Саудовская Аравия отвергла обвинения президента России Владимира Путина в умышленном обвале мировых цен на нефть.

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