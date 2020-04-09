"В списках нет фамилий, которые я передавал президенту": Асеев об обмене пленными

9 апреля, 2020, 14:36

Журналист, пленник, который вышел из плена, Станислав Асеев рассказал о следующем обмене пленными

Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV.

"Если это тот самый обмен на 8 человек, который показывали боевики, то очень много вопросов возникает. Прежде всего это вопрос: будет ли это обмен один на полгода или это растянут на 2-3 недели, и затем мы снова увидим какой-то обмен? Если второй вариант, то лучше вытягивать людей по 5, по 10 человек раз в месяц. если это обмен, который состоится потом, и мы на полгода уже ничего не увидим, то скажем, что это больше политическая акция, чем какая-то качественная. Ибо ни одного человека из этих списков, которые сейчас в сети продемонстрировали боевики, я не знаю. Там нет тех фамилий, которые я передал президенту. Я передал 81 человека", - сказал Асеев.

Он добавил, что президент говорил о 200 человеках, включая крымских татар и тех, кто находится в России.

"Сейчас мы видим 8 человек, которых забирают из Донецка и 10 или 11, которых забирают из Луганска, то возникает вопрос, что будет дальше? И когда это дальше произойдет? Мне очень трудно это комментировать, потому что со мной никакой коммуникации не происходит. Офис президента молчит. Хотя буквально несколько дней назад я спрашивал у Кирилла Тимошенко по поводу одного человека, за которого я спрашивал и просил лично президента. Этот человек также находится в плену. Никакой коммуникации не происходит. Мне так ничего никто не ответил. я уже понимаю, что этого человека тоже не будет на этом обмене ", - отметил Асеев.

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