Польша ввела масочный режим

9 апреля, 2020, 16:24

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что жители страны будут обязаны носить маски в общественных местах в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita .

По его словам, такое нововведение начнет действовать со следующего четверга, 16 апреля.

Читайте также: В Польше за сутки - рекордная смертность от коронавируса с начала эпидемии

"Со следующего четверга мы введем обязанность закрывания носа и рта в общественных местах", - заявил Шумовский.

Напомним, правительство Польши до 19 апреля продлило карантинные мероприятия. Так, продлили запрет на работу торговых центров, кинотеатров, парикмахерских, косметических центров.

Польша ожидает пика заболеваемости на вызванную коронавирусом болезнь COVID-19 в мае-июне. Моравецкий отметил, что Польша находится в начале борьбы с коронавирусом.