Польша ввела масочный режим
Об этом сообщает издание Rzeczpospolita .
По его словам, такое нововведение начнет действовать со следующего четверга, 16 апреля.
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"Со следующего четверга мы введем обязанность закрывания носа и рта в общественных местах", - заявил Шумовский.
Напомним, правительство Польши до 19 апреля продлило карантинные мероприятия. Так, продлили запрет на работу торговых центров, кинотеатров, парикмахерских, косметических центров.
Польша ожидает пика заболеваемости на вызванную коронавирусом болезнь COVID-19 в мае-июне. Моравецкий отметил, что Польша находится в начале борьбы с коронавирусом.
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