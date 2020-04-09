В Польше за сутки - рекордная смертность от коронавируса от начала эпидемии

9 апреля, 2020, 12:58

В Польше из-за пандемии коронавируса в среду зафиксировали наибольшее количество смертей от начала эпидемии

Об этом сообщает RMF24.

Как сообщается, в Польше в среду вечером сообщили о 357 новых подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 30 смертях от нее, что является худшим показателем с начала пандемии. Всего там зарегистрировано 5205 заражений из которых 159 человек умерли.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что страна увеличит ежедневные объемы тестирования на коронавирус благодаря действующему контракту на 800 тыс. тестов на коронавирус.

Напомним, Польша ожидает пика заболеваемости на вызванную коронавирусом болезнь COVID-19 в мае-июне. Моравецкий отметил, что Польша находится в начале борьбы с коронавирусом.