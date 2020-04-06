В Польше прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в мае-июне

6 апреля, 2020, 15:00

Власти Польши считают, что страна находится в начале борьбы с коронавирусом, поэтому пик заболеваемости ожидается в мае-июне

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Wiadomosci Gazeta.

Премьер-министр отметил, что страна находится в начале борьбы с коронавирусом.

"Сегодня, на этом этапе, мы знаем, что следует соблюдать дисциплину, прилагать дополнительные усилия, держать дистанцию, выполнять множество правил и процедур. Мы в значительной степени находимся в начале борьбы с коронавируса. Пик заболеваемости еще впереди - где-то в мае-июне", - заявил Моравецкий.

Напомним, 4 апреля заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине прогнозируется на 14-15 апреля.

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