Правительство Польши продлило карантинные мероприятия
Об этом в Twitter сообщили в канцелярии польского премьер-министра Матеуша Моравецкий.
Поэтому продлили запрет на работу торговых центров, кинотеатров, парикмахерских, косметических центров. Исключением, как и раньше, будут продуктовые магазины и аптеки.
Отмечается, что до 26 апреля продлят закрытие школ в стране, запрет воздушного и международного, а также железнодорожного сообщения.
"На две недели мы продляем закрытие школ, приостановление движения воздушных и международных железнодорожных перевозок до 26 апреля. Мы также поддерживаем закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Польше из-за пандемии коронавируса в среду, 9 апреля, зафиксировали наибольшее количество смертей от начала пандемии.
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