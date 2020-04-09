Правительство Польши продлило карантинные мероприятия

9 апреля, 2020, 15:52

Польша продлила карантин еще на две недели из-за распространения коронавируса

Об этом в Twitter сообщили в канцелярии польского премьер-министра Матеуша Моравецкий.

Поэтому продлили запрет на работу торговых центров, кинотеатров, парикмахерских, косметических центров. Исключением, как и раньше, будут продуктовые магазины и аптеки.

Отмечается, что до 26 апреля продлят закрытие школ в стране, запрет воздушного и международного, а также железнодорожного сообщения.

"На две недели мы продляем закрытие школ, приостановление движения воздушных и международных железнодорожных перевозок до 26 апреля. Мы также поддерживаем закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин", - говорится в сообщении.

Напомним, в Польше из-за пандемии коронавируса в среду, 9 апреля, зафиксировали наибольшее количество смертей от начала пандемии.

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