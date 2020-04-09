Подписали президента США Трумэна "Турмэном" - очередной ляп от "Всеукраинской школы онлайн"

9 апреля, 2020, 17:03

9 апреля на уроке всемирной истории на слайде 33 президента США Гарри Трумэна подписали "Турмэном"

Об этом сообщает издание "Буквы".

В момент, когда учительница объясняла зрителям-ученикам течение Холодной войны в 1950-х, появился слайд с опечатка.

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Отметим, учительница истории произнесла фамилию президента США правильно.

Скриншот - "Буквы":

Отметим, это третий раз за сегодня находят ошибки в уроках школы: раньше учительница географии перепутала океаны , а на уроке языка белого медведя поместили в Антарктиду