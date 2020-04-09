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Espreso.tvОбщество"Всеукраинская онлайн школа": учительница "перепутала" океаны на уроке географии

"Всеукраинская онлайн школа": учительница "перепутала" океаны на уроке географии


фото: korrespondent
Учительница географии "Всеукраинской школы онлайн" на уроке для десятого класса перепутала названия океанов: вместо Индийского сказала "Атлантический"

Об этом сообщает издание "Буквы".

На онлайн-занятии для десятиклассников, проходя тему "Австралия. Общая характеристика", учительница, показывая указкой на карту, сказала:

"Территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане".

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Отметим, западное и южное побережье Австралии омывают Тиморское и Арафурское моря Индийского океана.

 

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