"Всеукраинская онлайн школа": учительница "перепутала" океаны на уроке географии

9 апреля, 2020, 13:19

Учительница географии "Всеукраинской школы онлайн" на уроке для десятого класса перепутала названия океанов: вместо Индийского сказала "Атлантический"

Об этом сообщает издание "Буквы".

На онлайн-занятии для десятиклассников, проходя тему "Австралия. Общая характеристика", учительница, показывая указкой на карту, сказала:

"Территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане".

Читайте также: "Всеукраинская онлайн-школа": учительница допустила ошибку при вычитании во время урока

Отметим, западное и южное побережье Австралии омывают Тиморское и Арафурское моря Индийского океана.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb