"Всеукраинская онлайн школа": учительница "перепутала" океаны на уроке географии
9 апреля, 2020, 13:19
Учительница географии "Всеукраинской школы онлайн" на уроке для десятого класса перепутала названия океанов: вместо Индийского сказала "Атлантический"
Об этом сообщает издание "Буквы".
На онлайн-занятии для десятиклассников, проходя тему "Австралия. Общая характеристика", учительница, показывая указкой на карту, сказала:
"Территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане".
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Отметим, западное и южное побережье Австралии омывают Тиморское и Арафурское моря Индийского океана.
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