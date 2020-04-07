"Всеукраинская онлайн-школа": учительница допустила ошибку при вычитании во время урока
7 апреля, 2020, 17:32
7 апреля учительница математики "Всеукраинской онлайн-школы", которую инициировал президент Владимир Зеленский , во время урока допустила при вычитании элементарную ошибку
Об этом сообщает издание "Буквы".
Так, во время урока на тему "Вычитание десятичных дробей. Решение задач и уравнений" для пятиклассников учительница решала задачу, в которой нужно было вычислить скорость катера, плывущего против течения.
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Для этого от скорости катера в стоячей воде (30,2 км ч) она отняла скорость течения (2,2 км / ч), результат вычисления должен быть 28, но у преподавателя в ответе получилось 18.
Ошибку преподаватель делает на 12 минуте видеоурока.
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