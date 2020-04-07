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Espreso.tvОбщество"Всеукраинская онлайн-школа": учительница допустила ошибку при вычитании во время урока

"Всеукраинская онлайн-школа": учительница допустила ошибку при вычитании во время урока


фото: Букви
7 апреля учительница математики "Всеукраинской онлайн-школы", которую инициировал президент Владимир Зеленский , во время урока допустила при вычитании элементарную ошибку

Об этом сообщает издание "Буквы".

Так, во время урока на тему "Вычитание десятичных дробей. Решение задач и уравнений" для пятиклассников учительница решала задачу, в которой нужно было вычислить скорость катера, плывущего против течения.

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Для этого от скорости катера в стоячей воде (30,2 км ч) она отняла скорость течения (2,2 км / ч), результат вычисления должен быть 28, но у преподавателя в ответе получилось 18.

Ошибку преподаватель делает на 12 минуте видеоурока.

 

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