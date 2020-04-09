"Переселили" белого медведя в Антарктиду: новый ляп от "Украинской школы-онлайн"

9 апреля, 2020, 15:52

На уроке украинского языка для пятиклассников учительнице "написал" белый медведь из Антарктиды

Об этом сообщает издание "Буквы".

Учительница украинского языка в начале урока о второстепенных членах предложения сообщила, что ей написал сообщение "Мишка Антарктический":

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"Здравствуйте! Пишет тебе белый медведь из Антарктического полуострова. Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показывали мне твои видеоуроки. И я ... плачу. Ты вспоминаешь о различных животных, рассказываешь про котов, собак, кроликов. А медведи? Неужели в мире забыли о медведях? Жду уроки о нас - белых и бурых, больших и малых ... ".

Отметим, что единственные млекопитающие, которые живут в Антарктиде - это ластоногие. Белые медведи населяют Арктику.

Напомним, ранее на уроке математики "украинской школы-онлайн" учительница допустила ошибки при вычитании во время урока

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