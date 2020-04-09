"Переселили" белого медведя в Антарктиду: новый ляп от "Украинской школы-онлайн"
Об этом сообщает издание "Буквы".
Учительница украинского языка в начале урока о второстепенных членах предложения сообщила, что ей написал сообщение "Мишка Антарктический":
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"Здравствуйте! Пишет тебе белый медведь из Антарктического полуострова. Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показывали мне твои видеоуроки. И я ... плачу. Ты вспоминаешь о различных животных, рассказываешь про котов, собак, кроликов. А медведи? Неужели в мире забыли о медведях? Жду уроки о нас - белых и бурых, больших и малых ... ".
Отметим, что единственные млекопитающие, которые живут в Антарктиде - это ластоногие. Белые медведи населяют Арктику.
- Напомним, ранее на уроке математики "украинской школы-онлайн" учительница допустила ошибки при вычитании во время урока
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