СБУ не будет открывать дело на Ермака за создание консультативного совета с боевиками в Минске
8 апреля, 2020, 11:42
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко получил ответ на депутатское обращение относительно подписанных главой ОПГ Андреем Ермаком договоренностей
Об этом нардеп Алексей Гончаренко написал в Facebook.
"Пришел ответ на мое обращение по недопустимых действий Андрея Ермака, который в марте в Минске подписал договоренности о создании консультативного совета, куда войдут представители ОРДЛО, а Россия станет просто наблюдателем в процессе после 6 лет гибридной войны", - отметил нардеп.
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В письме на депутатское обращение говорится, что СБУ не открыла уголовное производство по факту подписания документов о создании консультационного совета с боевиками, поскольку в них нет состава преступления.
- Напомним, 12 марта в Минске договорились о создании Консультативного совета. Террористы "ДНР" заявили, что этот орган создается для прямого диалога с властями Украины .
- Президент Владимир Зеленский заявил, что подписанный в Минске головой ОПГ Андреем Ермаком и представителем Украины в контактной группе Леонидом Кучмой протокол не имеет правовых последствий и не легитимизирует субъектность ОРДЛО, а подписи не подлежат отзыву
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