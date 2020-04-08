 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ не будет открывать дело на Ермака за создание консультативного совета с боевиками в Минске

СБУ не будет открывать дело на Ермака за создание консультативного совета с боевиками в Минске


фото: 24tv
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко получил ответ на депутатское обращение относительно подписанных главой ОПГ Андреем Ермаком договоренностей

Об этом нардеп Алексей Гончаренко написал в Facebook.

"Пришел ответ на мое обращение по недопустимых действий Андрея Ермака, который в марте в Минске подписал договоренности о создании консультативного совета, куда войдут представители ОРДЛО, а Россия станет просто наблюдателем в процессе после 6 лет гибридной войны", - отметил нардеп.

Читайте также. В Минске договорились о создании органа, фиксирующего субъектность ОРДЛО

В письме на депутатское обращение говорится, что СБУ не открыла уголовное производство по факту подписания документов о создании консультационного совета с боевиками, поскольку в них нет состава преступления.

  • Напомним, 12 марта в Минске договорились о создании Консультативного совета. Террористы "ДНР" заявили, что этот орган создается для прямого диалога с властями Украины .
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что подписанный в Минске головой ОПГ Андреем Ермаком и представителем Украины в контактной группе Леонидом Кучмой протокол не имеет правовых последствий и не легитимизирует субъектность ОРДЛО, а подписи не подлежат отзыву
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 апреля, 2020 среда

больше новостей

8 апреля, 2020 среда

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать