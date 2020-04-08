СБУ не будет открывать дело на Ермака за создание консультативного совета с боевиками в Минске

8 апреля, 2020, 11:42

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко получил ответ на депутатское обращение относительно подписанных главой ОПГ Андреем Ермаком договоренностей

Об этом нардеп Алексей Гончаренко написал в Facebook.

"Пришел ответ на мое обращение по недопустимых действий Андрея Ермака, который в марте в Минске подписал договоренности о создании консультативного совета, куда войдут представители ОРДЛО, а Россия станет просто наблюдателем в процессе после 6 лет гибридной войны", - отметил нардеп.

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В письме на депутатское обращение говорится, что СБУ не открыла уголовное производство по факту подписания документов о создании консультационного совета с боевиками, поскольку в них нет состава преступления.