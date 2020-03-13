В Минске договорились о создании органа, фиксирующего субъектность ОРДЛО, -СМИ. ДОКУМЕНТ

13 марта, 2020, 11:36

В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ

Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Об этом сообщает ZN.UA, публикуя документы, полученные от источника в переговорной группе.

В протоколе отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработки предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексом мер, в том числе о проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечается в решении ТКГ.

Согласно тексту документа, критерии и порядок назначения членов совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерацией, Федеративной Республикой Германия, Французской Республикой и ОБСЕ самостоятельно.

Кроме того, Украина, отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, Французская Республика и ОБСЕ не позднее, чем за три рабочих дня до дня первого заседания совета должны будут сообщить Специальному представителю Действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе о своих участниках заседания совета.