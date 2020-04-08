Президент UFC рассказал, кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

8 апреля, 2020, 13:13

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Тони Фергюсоном заменит его соотечественник Джастин Гетжи

Об этом сообщает ESPN MMA.

Президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дэйна Уайт заявил, что не обвиняет Хабиба Нурмагомедова в срыве его боя с Тони Фергюсоном, поскольку он не мог покинуть Россию из-за пандемии коронавируса. Также он заверил, что турнир UFC 249 все равно состоится, а Хабиба заменит американец Джастин Гетжи.

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"Все знали, что Хабиб выпадает из боя. Могу несколько минут рассказывать, как все было, но на самом деле никто не виноват. Правила менялись ежедневно: что-то закрывалось и что-то отменялось. Многие считали, что провести UFC 249 вообще будет невозможно. Но я всегда говорю, что ничего невозможного нет. Хабиба закрыли в России. Все наделали много ошибок, в том числе и здесь. я не обвиняю Хабиба или кого-то еще. Так сложились обстоятельства ", - сказал Уайт.

По его словам турнир UFC 249 состоится на специально забронированном острове.

"Организация этого турнира - самое, что я когда-либо делал в своей жизни. По поводу места проведения. Я забронировал его на два месяца вперед. У меня есть остров. Сейчас там обустраивают инфраструктуру. Все международные бои будут там", - заверил Уайт .

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов отказался драться с Тони Фергюсоном.

Тони Фергюсон требует лишить Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона UFC за отказ от боя.

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