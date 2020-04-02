Президент UFC отреагировал на отказ Хабиба драться с Фергюсоном
2 апреля, 2020, 12:42
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что решение россиянина Хабиба Нурмагомедова отказаться от боя с американцем Тони Фергюсоном оказалось для него ожидаемым
Об этом сообщает Yahoo Sports .
По словам Уайта, решение чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг) Хабиба Нурмагомедова отказаться от боя с Тони Фергюсоном его не удивило.
"Все и так знали, что Хабиб не будет драться. Фергюсон против Гетжи? Я не обсуждаю с прессой детали боя", - сказал Уайт, отвечая на вопрос, может заменить россиянина Джастин Гетжи из США.
Бой между Нурмагомедов и Фергюсоном должен быть 18 апреля.
- Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов отказался драться с Тони Фергюсоном.
- Тони Фергюсон требует лишить Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона UFC за отказ от боя.
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