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Espreso.tvОбществоТакие действия Федыны неприемлемы, - Венедиктова о деле депутата

Такие действия Федыны неприемлемы, - Венедиктова о деле депутата


фото: УП
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что "угрозы убийством" к президенту Владимиру Зеленскому народным депутатом от фракции "Европейская Солидарность" Софией Фединой неприемлемы

Об этом Венедиктова рассказала в интервью "Украинской правде".

"Смотрите, у нас есть подозрение, подписанное прокурором, прокурор будет отстаивать обвинительный акт в суде. Но тут же ситуация не об этом на самом деле. Здесь ситуация о степени надлежащего поведения народного депутата. Насколько у нас народные депутаты вообще понимают их задачи и миссию, для чего они пришли. И насколько наши, опять-таки, государственные институты могут вызывать уважение. Поэтому пусть устанавливает суд, но мне кажется, что такие действия, которые были продемонстрированы данным народным депутатом, они неприемлемы", - сказала Венедиктова.

Она добавила, что не представляет, если бы подобная ситуация произошла в США или в Европейском Союзе.

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  • Напомним, Федыне вручили подозрение и повестку на допрос по делу об угрозах Зеленскому.
  • Суд принял решение в отношении меры пресечения народному депутату Федыне .
  • Княжицкий заявил , что дело против Федыны - это политические репрессии.
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