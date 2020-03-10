Дело против Софии Федыны - это прямые политические репрессии, - Княжицкий

10 марта, 2020, 15:50

Дело против Софии Федыны - политически мотивировано, абсолютно абсурдно и ограничивает свободу слова

Об этом заявил народный депутат фракции "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий в комментарии журналистам, сообщает пресс-служба .

"Мы же не моральную составляющую высказываний Софии Федыны обсуждаем, а говорим о преследовании людей по свое мнение. И очевидно, что для уголовного преследования Федыны - точно нет никаких оснований. А все, что происходит - это прямые политические репрессии против народного депутата. Поэтому мы сегодня и в суде. Если же мы будем сидеть за праздничным столом и обсуждать наши нравственные принципы, то наверное я скажу, что надо вежливо обращаться. Да и то это бы больше касалось не Софии Федыны, а Маруси Звиробий. Но какое я имею право делать замечания Марусе Звиробий, которая столько сделал для наших солдат, для фронта", - отметил политик.

Николай Княжицкий добавил: "Даже Зеленский не имеет права ей делать замечания, тем более за ее высказывания".

Напомним, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Федыне в виде личного обязательства.

"Европейская Солидарность" подчеркивает, что власть отвлекает внимание общества от своих провалов во внутренней и внешней политике, в кадровой, экономической и социальной сферах, и скрывает собственную некомпетентность политическими преследованиями оппозиции и защитников Украины.

10 февраля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства ветерану АТО, военнослужащей ВСУ Елене Биленькой (Маруся Звиробий).