Федине вручили подозрение и повестку на допрос по делу об угрозах Зеленскому

12 февраля, 2020, 14:20

По мнению следствия, 26 октября 2019 года Федина и Зверобий высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Владимиру Зеленскому

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина заявила после визита в ГБР, передает Еспресо.TV .

"Мне вручили подозрение за угрозы президенту словами "а знаешь, там бывают обстрелы, а знаешь, там разрываются гранаты, а бездумно ездить на передовую в белой рубашке ". И вы все знаете, что мои слова - это правда. Это не угроза и не предупреждения, и не оговорка, это реальность. А за реальность не наказывают .... Сегодня, по сути, мне пытаются инкриминировать мыслепреступление, а это значит, что мы скатываемся к массовому концлагерю ", - сказала Федина.

Она сообщила, что ей вручили повестку на допрос.

Отметим, что заявление на Федину написал депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура.