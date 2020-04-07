Крымского активиста Приходько этапировали в СИЗО Ростова-на-Дону, - адвокат

7 апреля, 2020, 21:48

Арестованного проукраинского активиста из аннексированного Крыма Олега Приходько доставили в СИЗО российского Ростова-на-Дону

Об этом сообщил проекту Радио Свобода Крым.Реалии адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов.

"Я получил информацию о том, что Олега Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону. В каких условиях он содержится там, я пока не знаю. Деталей пока нет, но факт того, что Олега Аркадьевича доставили в Ростов", - рассказал адвокат.