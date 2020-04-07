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Espreso.tvОбществоКрымского активиста Приходько этапировали в СИЗО Ростова-на-Дону, - адвокат

Крымского активиста Приходько этапировали в СИЗО Ростова-на-Дону, - адвокат

Арестованного проукраинского активиста из аннексированного Крыма Олега Приходько доставили в СИЗО российского Ростова-на-Дону

Об этом сообщил проекту Радио Свобода Крым.Реалии адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов.

"Я получил информацию о том, что Олега Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону. В каких условиях он содержится там, я пока не знаю. Деталей пока нет, но факт того, что Олега Аркадьевича доставили в Ростов", - рассказал адвокат.

  • Напомним, 16 января Федеральная служба безопасности Российской Федерации возбудила новое уголовное дело против украинского активиста Олега Приходько
  • Русская служба по финансовому мониторингу внесла крымчанина Олега Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму .
  • 1 апреля он был в Краснодаре , туда его этапировали из Крыма.
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