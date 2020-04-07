Крымского активиста Приходько этапировали в СИЗО Ростова-на-Дону, - адвокат
7 апреля, 2020, 21:48
Арестованного проукраинского активиста из аннексированного Крыма Олега Приходько доставили в СИЗО российского Ростова-на-Дону
Об этом сообщил проекту Радио Свобода Крым.Реалии адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов.
"Я получил информацию о том, что Олега Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону. В каких условиях он содержится там, я пока не знаю. Деталей пока нет, но факт того, что Олега Аркадьевича доставили в Ростов", - рассказал адвокат.
- Напомним, 16 января Федеральная служба безопасности Российской Федерации возбудила новое уголовное дело против украинского активиста Олега Приходько
- Русская служба по финансовому мониторингу внесла крымчанина Олега Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму .
- 1 апреля он был в Краснодаре , туда его этапировали из Крыма.
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
-
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-