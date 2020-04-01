Украинского политзаключенного Приходько этапировали из оккупированного Крыма в Россию

1 апреля, 2020, 15:20

Арестованного проукраинского активиста Олега Приходько этапировали из аннексированного Крыма в соседнюю Россию

Об этом сообщила его дочь Наталья Швецова в комментарии "Крым.Реалии".

"Отца в понедельник этапировали в Краснодар. Далее в СИЗО, два часа сборы и увезли. Сегодня (1 апреля - Ред.) он смог позвонить маме и сказать, что уже находится в Краснодаре. Устал за время этапирования, долгое время провел в "стакане" размером в полметра ", - рассказала Швецова.

Адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил Крым.Реалии, что пока не располагает официальными подтверждениями об этапировании. Он выясняет информацию в администрации СИЗО.

Напомним, 16 января Федеральная служба безопасности Российской Федерации возбудила новое уголовное дело против украинского активиста Олега Приходько

Российская служба по финансовому мониторингу внесла крымчанина Олега Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму .

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