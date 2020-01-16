В оккупированном Крыму против политзаключенного Приходько возбудили новое дело

16 января, 2020, 16:31

Федеральная служба безопасности Российской Федерации возбудила новое уголовное дело против украинского активиста Олега Приходько

Об этом сообщает "Граты".

По словам адвоката активиста Назыма Шейхмамбетова, новое дело возбуждено по статье о незаконном приобретение и хранение взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ).

"Нас ознакомили с результатами экспертиз, а также ознакомили с постановлением о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Олега Аркадьевича по подозрению в совершении им преступления, предусмотренного статьей о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Данное уголовное дело объединено с возбужденным ранее", - рассказал адвокат.