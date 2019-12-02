Россия включила украинского политзаключенного Приходько в список экстремистов

2 декабря, 2019, 19:31

Российская служба по финансовому мониторингу внесла крымчанина Олега Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Приходько фигурирует в списке под номером 6663.

Руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник объясняет, что включение в перечень Росфинмониторинга происходит в отношении тех граждан, у которых приговор вступил в законную силу: это статьи о признании человека виновным по террористическим и экстремистским статьям Уголовного кодекса России.

"Таким образом нарушается презумпция невиновности, поскольку даже в рамках российской правовой системы вина человека не доказана, но он уже публично, на сайте Росфинмониторинга указан как экстремист или террорист, а его права уже ограничены. А в случае с Крымом, многих граждан Украины преследуют по экстремистским и террористическим статьям УК России незаконно, по политическим мотивам ", - рассказала Скрипник.

Жена Приходько, Любовь, рассказала, что ему заблокировали карточку, на которую выплачивалась пенсия.

"У него заблокировали карточку на выплату пенсий. Мы не можем ничего снять. Вот у него скоро новое поступление. К тому же совершенно непонятно, имеет ли пенсия накопительный характер", - сказала Любовь Приходько.

Правозащитница Ольга Скрипник объяснила - Олег Приходько не может получать пенсию, для этого необходимо оформлять доверенность.

"Следователь должен дать разрешение на приход нотариуса в СИЗО для оформления доверенности", - добавляет Скрипник.