Подписанный в Минске протокол не имеет правовых последствий, - ответ Зеленского на требование отозвать подписи Ермака и Кучмы

6 апреля, 2020, 19:55

Об этом говорится в ответе президента на петицию об отзыве подписей Кучмы и Ермака под документом.

"По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ - Протокол, который носит декларативный характер и не предполагает наступление правовых последствий (возникновение обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому уполномочивание Президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 не регламентировано законодательством ", - ответил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что участники переговоров от оккупированных территорий Донбасса могут быть привлечены к дискуссиям в Трехсторонний контактной группе исключительно в случае достижения согласия между Украиной, РФ и ОБСЕ.

"Приглашенные с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ОБСЕ. Подписание Протокола ТКГ 11 марта 2020 является частью текущей работы по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске договоренностей", - написал Зеленский.

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По словам президента, созданный в Минске с участием представителей Украины и представителей "ЛНР" и "ДНР" Консультативный совет будет иметь совещательные функции для решения технических вопросов.

"Как предполагается, Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ для обсуждения упомянутых выше вопросов с участием граждан Украины - как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Вопрос о создании Консультативного совета подлежит также предметном обработке с нашими международными партнерами - участниками Нормандского формата ", - говорится в ответе президента.

Напомним, 12 марта в Минске договорились о создании Консультативного совета. Террористы "ДНР" заявили, что этот орган создается для прямого диалога с властями Украины.

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