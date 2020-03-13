 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Это - выгораживание убийц своих граждан". Сюмар о последних договоренностях в Минске

"Это - выгораживание убийц своих граждан". Сюмар о последних договоренностях в Минске


фото: Володимир Струмковський
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар считает, что нынешняя украинская власть пошла на унижение страны

Фиксирование субъектности ОРДЛО - это выгораживание убийц своих граждан и унижение Украины до уровня сепаратистских оккупированных Россией ОРДЛО.

Так считает народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар.

"Консультативный Совет? 10 на 10 с боевиками и террористами? Россия в качестве "независимого наблюдателя"?
Серьезно?!
Это не просто выполнение всех прихотей Кремля. Значительно больше.
Это - выгораживание убийц своих граждан и унижение Украины до уровня сепаратистских оккупированных Россией ОРДЛО ...
И это то, как "украинская власть" хочет воспользоваться паникой из-за коронавируса и экономическим кризисом", - написала Сюмар на своей странице в Fаcebook.

Напомним, что издание ZN.UA сообщило, что 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

13 марта, 2020 пятница

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать