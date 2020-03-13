"Это - выгораживание убийц своих граждан". Сюмар о последних договоренностях в Минске

13 марта, 2020, 12:34

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар считает, что нынешняя украинская власть пошла на унижение страны

Фиксирование субъектности ОРДЛО - это выгораживание убийц своих граждан и унижение Украины до уровня сепаратистских оккупированных Россией ОРДЛО.

Так считает народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар.

"Консультативный Совет? 10 на 10 с боевиками и террористами? Россия в качестве "независимого наблюдателя"?

Серьезно?!

Это не просто выполнение всех прихотей Кремля. Значительно больше.

Это - выгораживание убийц своих граждан и унижение Украины до уровня сепаратистских оккупированных Россией ОРДЛО ...

И это то, как "украинская власть" хочет воспользоваться паникой из-за коронавируса и экономическим кризисом", - написала Сюмар на своей странице в Fаcebook.

Напомним, что издание ZN.UA сообщило, что 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.