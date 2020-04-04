В Минздраве рассказали, как часто можно выходить из дома людям на самоизоляции
Об этом в субботу, 4 апреля 2020 года, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайновом брифинге в Минздраве, сообщает Еспресо.TV .
"Люди, которые находятся в самоизоляции, не чаще, чем два раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости", - сказал он.
Читайте также: Виталий Портников: выживание - вопрос солидарности
В то же время пациентам на амбулаторном лечении, добавил Ляшко, вообще не следует выходить.
"Наша просьба сегодня для всех: максимально ограничить свою мобильность и передвигаться без крайней для этого необходимости. Относительно людей, которые больны и будут проходить амбулаторное лечение, нашу просьбу вообще не выходить, потому что это будет жестко контролироваться", - отметил главный санитарный врач.
Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика
- Напомним, по состоянию на 10:00 субботы, 4 апреля 2020 года, в Украине выявлено 1096 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 28 летальных , 23 пациента выздоровели.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-