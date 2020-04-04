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Espreso.tvОбществоВ Минздраве рассказали, как часто можно выходить из дома людям на самоизоляции

В Минздраве рассказали, как часто можно выходить из дома людям на самоизоляции


фото: prolviv.com
Лицам, которые из-за эпидемии коронавируса находятся в самоизоляции, можно выходить на улицу не чаще двух раз в неделю

Об этом в субботу, 4 апреля 2020 года, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайновом брифинге в Минздраве, сообщает Еспресо.TV .

"Люди, которые находятся в самоизоляции, не чаще, чем два раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости", - сказал он.

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В то же время пациентам на амбулаторном лечении, добавил Ляшко, вообще не следует выходить.

"Наша просьба сегодня для всех: максимально ограничить свою мобильность и передвигаться без крайней для этого необходимости. Относительно людей, которые больны и будут проходить амбулаторное лечение, нашу просьбу вообще не выходить, потому что это будет жестко контролироваться", - отметил главный санитарный врач.

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