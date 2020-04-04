4 апреля, 2020, 13:06

Лицам, которые из-за эпидемии коронавируса находятся в самоизоляции, можно выходить на улицу не чаще двух раз в неделю

Об этом в субботу, 4 апреля 2020 года, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайновом брифинге в Минздраве, сообщает Еспресо.TV .

"Люди, которые находятся в самоизоляции, не чаще, чем два раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости", - сказал он.

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В то же время пациентам на амбулаторном лечении, добавил Ляшко, вообще не следует выходить.

"Наша просьба сегодня для всех: максимально ограничить свою мобильность и передвигаться без крайней для этого необходимости. Относительно людей, которые больны и будут проходить амбулаторное лечение, нашу просьбу вообще не выходить, потому что это будет жестко контролироваться", - отметил главный санитарный врач.

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Напомним, по состоянию на 10:00 субботы, 4 апреля 2020 года, в Украине выявлено 1096 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 28 летальных , 23 пациента выздоровели.

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