Covid-19: в Украине уже 1096 случая, 28 человек умерли
За сутки было зафиксировано 154 новых случая, информирует Еспресо.TV .
Распределение статистики по областям выглядит так:
Винницкая область - 66 случаев;
Волынская область - 17 случаев;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
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Житомирская область - 9 случаев;
Закарпатская область - 24 случая;
Запорожская область - 28 случаев;
Ивано-Франковская область - 94 случая;
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Кировоградская область - 19 случаев;
г. Киев - 195 случаев;
Киевская область - 77 случаев;
Львовская область - 14 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 26 случаев;
Полтавская область - 8 случаев;
Ровенская область - 31 случай;
Сумская область - 37 случаев;
Закрытая Тернопольская область - 135 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 8 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 206 случаев;
Черкасская область - 61 случай;
Черниговская область - 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.
Напомним, из-за угрожающие объемы распространения коронавируса на Буковине введено комендантский час .
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