 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоCovid-19: в Украине уже 1096 случая, 28 человек умерли

Covid-19: в Украине уже 1096 случая, 28 человек умерли

иллюстративное
фото: slovoidilo.ua
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 утра субботы, 4 апреля 2020 года, в Украине выявлено 1096 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели

За сутки было зафиксировано 154 новых случая, информирует Еспресо.TV .

Распределение статистики по областям выглядит так:

Винницкая область - 66 случаев;

Волынская область - 17 случаев;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Читайте также: Виталий Портников: выживание - вопрос солидарности

Житомирская область - 9 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 28 случаев;

Ивано-Франковская область - 94 случая;

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

Кировоградская область - 19 случаев;

г. Киев - 195 случаев;

Киевская область - 77 случаев;

Львовская область - 14 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 26 случаев;

Полтавская область - 8 случаев;

Ровенская область - 31 случай;

Сумская область - 37 случаев;

Закрытая Тернопольская область - 135 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 206 случаев;

Черкасская область - 61 случай;

Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.

Напомним, из-за угрожающие объемы распространения коронавируса на Буковине введено комендантский час .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 апреля, 2020 суббота

3 апреля, 2020 пятница

больше новостей

4 апреля, 2020 суббота

3 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать