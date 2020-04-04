Пограничники задержали четырех нарушителей карантина
Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины информирует Еспресо.TV .
"Трое мужчин и одна женщина - все граждане Украины, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательном самоизоляции. Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг ", - отмечается в сообщении.
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О выявленных правонарушениях пограничники немедленно сообщили сотрудникам Национальной полиции, составили лиц административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).
Дальнейшую судьбу граждан решит суд.
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"Непрестанно обращаемся к гражданам с просьбой оставаться дома чтобы уменьшить передачу инфекции и спасти жизни людей, в том числе ваших родных и близких людей! Уважаемые граждане, в очередной раз напоминаем, что за нарушение правил по карантину людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тыс. грн ", - отмечают в Пограничной службе.
- Напомним, по состоянию на 10:00 утра субботы, 4 апреля 2020 года, в Украине выявлено 1096 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 28 летальных , 23 пациента выздоровели.
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