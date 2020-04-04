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Espreso.tvОбществоНа Франковщине зафиксирована шестая смерть от коронавируса

На Франковщине зафиксирована шестая смерть от коронавируса

В Ивано-Франковской области подтвердили шестую смерть от Covid-19

Умерла женщина из села Жуков Тлумацкого района, передает Еспресо.TV со ссылкой на Ивано-Франковское издание Курс.

Согласно данным лабораторного центра МЗ состоянию на 09:00 4 апреля 2020 года на Франковщине зарегистрировано 93 случая инфицирования, 135 результатов негативные, ожидают результата 250 пациентов.

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Новый летальный случай - на днях умерла женщина из села Жуков Тлумацкого района.

Сегодня МЗ официально подтвердило, что она была инфицирована коронавирусом.

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Всего в Ивано-Франковской области уже 6 умерших от Covid-19.

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