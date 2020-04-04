На Буковине введен комендантский час

4 апреля, 2020, 08:58

В Черновицкой области с 13.00 субботы, 4 апреля 2020 года, до 6.00 утра понедельника, 6 апреля, вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей

Об этом сегодня около полуночи сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, передает Еспресо.TV .

"Призываем оставаться дома и не покидать свои дома до 6:00 понедельника", - написал он у себя на Facebook.

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В связи с этим Осачук попросил всех жителей области к 13:00 субботы приобрести необходимые продукты питания в расчете на двое суток.

Как уточняет пресс-служба Черновицкой ОГА, данное решение принято по результатам совещания с государственной комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Начиная с 3 апреля, в Черновицкой области, которая является одним из основных эпицентров распространение Covid-19 в Украине, действует особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств.

3 апреля на Буковине было зафиксировано 171 случай коронавируса. В медицинских учреждениях области находился 101 пациент, из них в 48 человек было подтверждено коронавирус, другие имели подозрение.

Всего на 22:00 3 апреля в Украине насчитывалось 1072 лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием случаи Covid-19. Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от Covid-19. В общем 22 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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