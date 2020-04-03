В Великобритании - новый рекорд смертности от коронавируса

3 апреля, 2020, 17:19

За сутки от коронавируса в Великобритании умерли 684 человека

Об этом сообщает DailyMail .

За 24 часа смертность в стране увеличилась более чем на 20%. Сейчас в Британии насчитывается 3605 погибших от COVID-19.

В течение всей недели власти страны отчитывались о ежедневном росте смертей. Например, вчера было зарегистрировано 569 новых смертельных случаев. А неделю назад в Британии насчитывалось всего 759 смертей.

Читайте также: Испания: новый рекорд смертности в сутки, количество зараженных уже больше, чем в Италии

Таким образом, сегодняшний показатель является самым большим за все время пандемии коронавируса. Общее количество зараженных в стране достигло более 38 тыс. человек. За сутки заразились еще 4450 британцев.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжил самоизоляцию из-за наличия симптомов коронавируса . В то же время принц Чарльз, который заразился ранее Джонсона, полностью выздоровел и завершил карантин, приступив к работе.