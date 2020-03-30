 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПринц Чарльз завершил самоизоляцию

Принц Чарльз завершил самоизоляцию


фото: reuters
Наследник британского престола принц Чарльз, который заболел коронавирусом на прошлой неделе, после консультаций с врачами вышел из режима самоизоляции

Об этом сообщает The Telegraph .

Источник сообщил, что принц чувствует себя хорошо и сейчас пока находится под правительственным контролем и выполняет наложенные медицинские ограничения.

Его самоизоляция длилась 7 дней.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать