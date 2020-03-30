Принц Чарльз завершил самоизоляцию

30 марта, 2020, 15:02

Наследник британского престола принц Чарльз, который заболел коронавирусом на прошлой неделе, после консультаций с врачами вышел из режима самоизоляции

Об этом сообщает The Telegraph .

Источник сообщил, что принц чувствует себя хорошо и сейчас пока находится под правительственным контролем и выполняет наложенные медицинские ограничения.

Его самоизоляция длилась 7 дней.