Джонсон продолжит самоизоляцию из-за повышенной температуры

3 апреля, 2020, 16:15

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжит находиться на карантине, поскольку все еще имеет симптомы коронавируса

Об этом он заявил в своем видеообращении в Twitter .

Сегодняшний день должен был стать последним в карантине Джонсона, однако глава правительства Великобритании заявил о повышенной температуре и решил продолжить самоизоляцию.

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"Хотя я чувствую себя лучше, и я провел семь дней в изоляции, к сожалению, у меня все еще есть один из симптомов, незначительный симптом, у меня температура. В соответствии с рекомендациями правительства я должен продолжать самоизоляцию до тех пор, пока этот симптом исчезнет ", - отметил Джонсон.

Он также призвал других жителей страны оставаться дома, несмотря на улучшение погоды на этих выходных.