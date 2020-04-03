Джонсон продолжит самоизоляцию из-за повышенной температуры
Об этом он заявил в своем видеообращении в Twitter .
Сегодняшний день должен был стать последним в карантине Джонсона, однако глава правительства Великобритании заявил о повышенной температуре и решил продолжить самоизоляцию.
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"Хотя я чувствую себя лучше, и я провел семь дней в изоляции, к сожалению, у меня все еще есть один из симптомов, незначительный симптом, у меня температура. В соответствии с рекомендациями правительства я должен продолжать самоизоляцию до тех пор, пока этот симптом исчезнет ", - отметил Джонсон.
Он также призвал других жителей страны оставаться дома, несмотря на улучшение погоды на этих выходных.
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