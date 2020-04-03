Испания: новый рекорд смертности за сутки, количество зараженных уже больше, чем в Италии

3 апреля, 2020, 14:32

С начала пандемии коронавируса Испания впервые обошла Италию по количеству зараженных: в стране инфицированы 117 710 человек

Как сообщает Министерство здравоохранения Испании, за сутки выявлено 7500 новых зараженных.

В Италии коронавирусом заражены чуть более 115 000 человек.

Жертвами COVID-19 в Испании стали 10935 человек, за сутки умерли 932 человека.

С начала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч человек.

В больницах находятся 56 тысяч человек.

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В мире число зараженных коронавирусом превысило миллион человек, умерли более 50 тыс.

Первый случай заражения коронавируса COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 г. Только через неделю власти Китая подтвердила, что речь идет о новом вирусе.