Испания: новый рекорд смертности за сутки, количество зараженных уже больше, чем в Италии
Как сообщает Министерство здравоохранения Испании, за сутки выявлено 7500 новых зараженных.
В Италии коронавирусом заражены чуть более 115 000 человек.
Жертвами COVID-19 в Испании стали 10935 человек, за сутки умерли 932 человека.
С начала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч человек.
В больницах находятся 56 тысяч человек.
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В мире число зараженных коронавирусом превысило миллион человек, умерли более 50 тыс.
Первый случай заражения коронавируса COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 г. Только через неделю власти Китая подтвердила, что речь идет о новом вирусе.
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