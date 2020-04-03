В ОРЛО скрывают факты заболевания Covid-19 - СБУ

3 апреля, 2020, 21:18

В Службе безопасности Украины заявили, что главари так называемой "ЛНР" скрывают факты заболевания коронавирусом на временно оккупированных территориях

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По материалам СБУ прокуратуры Донецкой и Луганской областей открыли уголовное производство.

"По материалам Службы безопасности Украины прокуратуры Донецкой и Луганской областей зарегистрировали производства о сокрытии главарями так называемой "ЛНР" фактов заболевания Covid-19 на временно оккупированной территории. Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что представители оккупационной власти отдают преступные приказы о проведении политики замалчивания и искажения информации о распространении коронавируса среди жителей временно оккупированной территории Луганщины.

"Через средства массовой информации так называемые руководители псевдообразований пытаются убедить местное население, что на территории "ЛНР" людей с симптомами коронавируса не обнаружено. Также скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сами жители оккупированной Луганщины свидетельствуют об увеличении количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания и полное отсутствие защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках.

По информации СБУ, в данный момент в Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с признаками заболевания COVID-19.

По оперативным данным, больных ОРВИ на временно оккупированных территориях пока насчитывается около 10000. Большинство из них не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях.

У жителя Славяносербского района оккупированной территории Луганской области предварительно обнаружили коронавирус .

31 марта на оккупированной территории Донецкой области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Впоследствии, 2 апреля на оккупированной территории Донецкой области зафиксировали еще один случай коронавируса , таким образом количество инфицированных COVID-19 выросла до двух человек.

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