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Espreso.tvОбществоНа оккупированных территориях Луганщины предварительно подтвердили первый случай заражения COVID-19

На оккупированных территориях Луганщины предварительно подтвердили первый случай заражения COVID-19

У жителя Славяносербского района оккупированной территории Луганской области предварительно обнаружили коронавирус. Сейчас проводят дополнительную проверку
Об этом говорится на сайте "МЗ" ЛНР ".
 
"Обнаружен первый положительный тест у нашего пациента. Это еще не окончательный диагноз, но это уже первый звоночек, который должен насторожить, и населения в частности. Он требует подтверждения, нам потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить этот диагноз", - говорится в сообщении.
 
Сообщается, что пациент вернулся на оккупированную территорию Луганщины. Откуда - не сообщили.
 
Отмечается, что сейчас госпитализированному пациенту проводят дополнительные тесты на выявление коронавируса.
 

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