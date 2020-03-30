На оккупированных территориях Луганщины предварительно подтвердили первый случай заражения COVID-19
30 марта, 2020, 20:10
У жителя Славяносербского района оккупированной территории Луганской области предварительно обнаружили коронавирус. Сейчас проводят дополнительную проверку
Об этом говорится на сайте "МЗ" ЛНР ".
"Обнаружен первый положительный тест у нашего пациента. Это еще не окончательный диагноз, но это уже первый звоночек, который должен насторожить, и населения в частности. Он требует подтверждения, нам потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить этот диагноз", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пациент вернулся на оккупированную территорию Луганщины. Откуда - не сообщили.
Отмечается, что сейчас госпитализированному пациенту проводят дополнительные тесты на выявление коронавируса.
- Напомним, в Мариуполе коронавирус обнаружили у 4 контактных лиц первого зараженного, который вернулся из Египта.
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