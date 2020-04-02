Оккупанты заявляют, что в ОРДО заболел ребенок первой зараженной на коронавирус
2 апреля, 2020, 10:49
На оккупированной территории Донецкой области зафиксировали еще один случай коронавируса, таким образом количество инфицированных COVID-19 выросло до двух человек
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на так называемое "министерство здравоохранения ДНР"
"1 апреля 2020 в результате проведенного исследования было выявлено второй случай заболевания COVID-19 в ДНР", - говорится в сообщении.
Коронавирус подтвердился у ребенка пациентки, у которой был ранее обнаружен COVID-19.
Сообщается, что заболевание у матери и ребенка протекает в легкой форме. Они лежат в отдельной боксированной палате в инфекционном отделении.
- На оккупированной территории Донецкой области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
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