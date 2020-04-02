Оккупанты заявляют, что в ОРДО заболел ребенок первой зараженной на коронавирус

2 апреля, 2020, 10:49

На оккупированной территории Донецкой области зафиксировали еще один случай коронавируса, таким образом количество инфицированных COVID-19 выросло до двух человек

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на так называемое "министерство здравоохранения ДНР"

"1 апреля 2020 в результате проведенного исследования было выявлено второй случай заболевания COVID-19 в ДНР", - говорится в сообщении.

Коронавирус подтвердился у ребенка пациентки, у которой был ранее обнаружен COVID-19.

Сообщается, что заболевание у матери и ребенка протекает в легкой форме. Они лежат в отдельной боксированной палате в инфекционном отделении.