 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты заявляют, что в ОРДО заболел ребенок первой зараженной на коронавирус

Оккупанты заявляют, что в ОРДО заболел ребенок первой зараженной на коронавирус


фото: unn
На оккупированной территории Донецкой области зафиксировали еще один случай коронавируса, таким образом количество инфицированных COVID-19 выросло до двух человек

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на так называемое "министерство здравоохранения ДНР"

"1 апреля 2020 в результате проведенного исследования было выявлено второй случай заболевания COVID-19 в ДНР", - говорится в сообщении.

Коронавирус подтвердился у ребенка пациентки, у которой был ранее обнаружен COVID-19.

Сообщается, что заболевание у матери и ребенка протекает в легкой форме. Они лежат в отдельной боксированной палате в инфекционном отделении.

  • На оккупированной территории Донецкой области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 апреля, 2020 четверг

больше новостей

2 апреля, 2020 четверг

1 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать