Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в ОРДО
31 марта, 2020, 22:00
На оккупированной территории Донецкой области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19
Об этом на брифинге 31 марта сообщила так называемая министр здравоохранения"ДНР" Ольга Долгошапко, передает hromadske.
По ее словам, инфицированная - женщина, 19 марта приехала из Москвы вместе с мужем и маленьким сыном. 24 марта ей стало плохо, 29 марта она обратилась на горячую линию местного "МЗ".
Долгошапко отметила, что женщине вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ее в инфекционное отделение. Сейчас состояние женщины стабильное, температуры у нее нет.
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