Правительство получило от МВФ позитивный сигнал и ждет транш - Шмыгаль

2 апреля, 2020, 19:19

2 апреля на онлайн-встрече с представителями Американской торговой палаты в Украине премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что ожидает финансовую помощь от МВФ и Всемирного банка

Об этом сообщает Правительственный портал.

На встрече с Американской торговой палатой Шмыгаль сообщил, что правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка.

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Кроме того, он отметил, что введенные на время карантина меры могут ударить по бизнесу.

"Мы идем по мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не означает, что мы не должны действовать жестко", - подчеркнул Шмыгаль.

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Он также добавил, что Кабмин работает с НБУ и другими банками в вопросе кредитования бизнеса и отсрочки погашения задолженностей.

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"Готовых рецептов для выхода из кризиса нет, однако правительство активно ищет их вместе с бизнесом и лучшими учеными", - отметил глава правительства во время встречи.

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