Вадим Мосийчук: Транш МВФ, к сожалению, не спасет от банкротств, девальвации и массовой безработицы

1 апреля, 2020, 07:07

Антин Борковский

Финансист, председатель Госрезерва Украины в 2015-2019 годах в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о падении экономики, бюджетном кризисе и оттоке инвесторов

Украина переживает, можно сказать, полуколлаптическую ситуацию, и мы не знаем, как она будет развиваться. Мы понимаем, что наши соседи имеют колоссальные проблемы, не меньше, чем мы. Поэтому возникает вопрос, а что с нашими стратегическими государственными резервами?

На самом деле, еще в 2019 году Госрезервом была инициирована, а Кабинетом министров в конце концов поддержана передача на безвозмездной основе Министерству здравоохранения большого количества товаров медицинских средств, как, например, около 10 миллионов медицинских масок, 69 аппаратов вентиляции легких, рентген-аппараты , пульсометры и тому подобное. И, безусловно, у меня сейчас, как у гражданина Украины, возникает вопрос - почему фактически с середины прошлого года по настоящее время эти товары не были переданы непосредственно Минздраву, потому что можно было бы на самом деле шум по маскам сразу приглушить.

Я вас правильно услышал? Десять миллионов медицинских масок?!

Да, это открытая публичная информация и тут нечего скрывать. На самом деле, они все хранятся в отличных условиях, на одном из комбинатов системы государственного резерва. И я, когда еще был председателем, то мы два года пытались достучаться до Министерства здравоохранения в отношении бесплатной передачи этих товаров. Сейчас мне неизвестно, они уже переданы или нет. Насколько я знаю, в марте месяце они были отгружены одному из предприятий, подчиненных Министерству здравоохранения. Почему это не было сделано раньше? Я не знаю. Но думаю, что, как всегда, в нашей стране тушат пожар уже потом, когда уже все сгорело, потому что решение Кабинета министров было принято в мае прошлого года. Затем эта ситуация с выборами и президента, затем - Верховной Рады, потом - смена Кабинета министров. В конце концов, предыдущее правительство Гончарука могло бы фактически выполнить это решение предыдущего правительства о передаче. Но, как всегда, министерство, чиновники Министерства здравоохранения полагают, что тогда не было такой необходимости. "Зачем нам столько масок? Десять миллионов масок! У нас что эпидемия какая-то?", - такие ответы я слышал еще год назад, в ответ на мой вопрос "почему". Вы же фактически забираете это бесплатно, положите - потребуются те же рентген-аппараты, пульсометры!

Вы были готовы передать и кислородные концентраторы.

Да, кислородные концентраторы. Ну, что имеем, то имеем - это называется.

Я со страхом себе просто представляю, что у нас происходит, например, с остальными стратегическихми запасами, потому что, если Украина действительно полностью закарантинится, экономика упадет, соответственно будут продвигать те или иные продовольственные программы - часть выполнения ляжет и на Госрезерв.

Кстати, Госрезерв подчинен правительству через министра экономики. То есть - это прямая вотчина Кабинета министров. Можно было бы передать какую-то часть топлива на армию или на Нацгвардию, которая бы, сейчас, например бы, высвободила деньги. Можно было бы включить механизм переработки зерна в муку и также отгружать в те же санатории, ту же армию, в которой сейчас не было бы необходимости закупать, снова тратить деньги. Другие товары продовольственной группы. Если есть необходимость в товарах промышленной группы, будь то подушки, покрывала, может, где-то в больницах не хватает, это Госрезерв также мог бы обеспечить. Но надо сразу сказать, что, фактически, Государственный резервов не финансировался с 2012 года. Вот последний транш из государственного бюджета был в 2012 году. В целом бюджет Государственного резерва все эти годы, с 2012 года, был около 100 миллионов гривен в год. Это только заработная плата и коммунальные услуги. Еще когда я работал, то мы пытались достучаться и делали запросы в Кабинет министров, к парламентариям о выделении денег. Почему фактически идеальный шторм в Украину пришел? Это финансовый термин. Потому что Украина уже была в рецессии. В начале марта экономика уже падала. Я это могу сказать в отношении тех предприятий государственного сектора, которые я возглавлял в Государственном резерве. А это 23 предприятия. В них уже шло падение, отрицательная динамика по показателям. И поэтому, где-то через два-четыре месяца, мы увидим определенное количество банкротств предприятий, в том числе и крупных. Мы безусловно увидим проблему государственного бюджета. Поэтому сейчас все усилия я бы направлял на преодоление как сегодняшних последствий фактической остановки экономики, так и, самое главное, для решения, что же делать за два-три месяца.

У вас есть какое-то стратегическое видение необходимых шагов? Когда я, порой, слышу того или иного нашего министра, у меня волосы встают дыбом на голове.

Смотрите, еще несколько недель назад я предупреждал, в том числе и некоторых людей во власти, что будет паника на межбанковском рынке и к Украине приближается очень большой финансовый экономический кризис. Подчеркиваю: коронавирус - это только одна часть. И коронавирусом должны заниматься медики, а не все вместе. Экономическими вопросами должны заниматься люди, у которых есть полномочия. Поэтому я с моими коллегами, как независимые инвестиционные консультанты, предоставили свои предложения через Торгово-промышленную палату, другие структуры к руководству нашего государства. Наши предложения не слишком сильно отличались от того, что уже делается в других странах мира. Ну, например, кроме срочного пересмотра бюджета, необходимо было применять ресурсы на поддержку малого и среднего бизнеса. Тот пакет законов, который был принят в Верховной Раде, он безусловно необходим, но не является достаточным. Следует убирать всю бюрократическую волокиту с документами, потому что сейчас уже не секрет, когда даже малый и средний бизнес обращается в банки или за справками или за платежами, или за доступом к счетам - возникают бюрократические нюансы, когда, например, Верховная Рада приняла закон, а налоговая еще не обработала его, не прописала норматив. Надо упрощать так называемые механизмы mergersandasquisitions, то есть слияния и поглощения. Стабилизационный фонд, безусловно, важен, но даже мне сейчас непонятно, откуда возьмут эти средства. И самое главное, без чего мы совсем не сможем двигаться - это договоренность с Международным валютным фондом.

Если не удастся договориться с Международным валютным фондом, и, скажем так, среда отдельно взятого олигарха победит даже не Верховную Раду, а Украину, нас ждет на самом деле страшный экономический суд.

Я вам хочу сказать, что даже оптимистический сценарий, когда мы договариваемся с Международным валютным фондом и просим помочь на сумму минимум 10 миллиардов долларов, предполагает, что мы падаем в первом квартале до 10% и где получим такое же падение в течение года, плюс-минус. То есть, мы падаем, экономика падает. Курс будет девальвировать на 10-20%. Безусловно, будет безработица, безусловно, будет банкротство и малого, и среднего, и крупного бизнеса. Безусловно, должен быть осуществлен секвестр бюджета. Это оптимистичный сценарий. Пессимистический сценарий - это мы не договариваемся с МВФ. Ну, тут уж последствия очень сильно непрогнозируемые, потому что другого варианта, как делать жесткую реструктуризацию наших долгов, как внутренних, так и внешних, без этого мы не найдем ни один выход. Сейчас, еще раз хочу подчеркнуть: все действия должны быть направлены на уменьшение удара, то есть ни о каком росте в течение этого года и в следующем речи уже не идет. Если кто-то думает, что будет "recovery", то есть восстановление экономики, то думаю, что такого не будет. Поэтому МВФ, оперативные действия по предотвращению этого падения в первом и втором квартале и самое главное - план действий, что делать дальше. Об этом говорят инвесторы по всему миру, обращаясь к правительствам: что вы будете делать во втором полугодии, когда поймете, что в бюджете нет необходимых денег, нет экономической активности, люди не бегут в магазины покупать дорогие вещи или автомобили и тому подобное. Восстановление экономики, по нашему сценарию, будет L-образное, то есть, мы упали и затем медленно восстанавливаем экономику. Другие правительства, даже наших стран-соседей - Польши, страны Балтии, Словакии, не говоря о Франции или США, уже предложили обществу десятки, сотни миллиардов, Америка уже триллион долларов вливаний в экономику, а инвесторы все равно бегут из всех активов. То есть нет такого доверия к тому, что делают правительства. Не только у нас, но и за рубежом.

У нас все растягивается на пару месяцев, понимаете, превращается в демагогию с перебрасыванием бумаг из одного министерства в другое министерство. В то же время мы увидели, как украинские медицинские маски, вдруг, вывезли на экспорт, мы видим, как экспортируют украинские стратегические запасы, но взамен не слышим о реальных шагах, как нам уберечь население страны от неминуемом колоссальном экономическом кризисе.

Экономика может, по подсчетам мировых экономистов, выдержит такую заморозку до трех месяцев. Дальше нужно что-то делать. Нашим чиновникам, в первую очередь, следует открыто сказать, что у нас ситуация, скажем, не очень оптимистична.

Очень неоптимистична, я бы сказал.

Да, но паники, безусловно, не должно быть. Следует делать секвестр бюджета. Секвестр бюджета надо было делать еще вчера. Затем нужно было принимать пакет законов, которые поддерживают нашу медицину, но, кроме медицины, бизнес, который, как минимум, должен видеть какой-то горизонт, на сколько эта ситуация затянется. То есть, даже тот же малый и средний бизнес. Крупный бизнес, в основном, я думаю, что он выдержит эту ситуацию.

Малый бизнес просто ложится.

Когда я работал в органах власти, то, общаясь со своими коллегами, видел, что потенциал только к оперативному сокращению расходов органов власти мог бы быть до 20-25%, без всяких последствий для деятельности этих органов власти. Я не говорю об увольнении даже. Это тактические, оперативные вопросы, которые находятся непосредственно в подчинении руководителей этих органов власти. То есть 20-25% бюджета можно было бы уже найти. Далее следует пересматривать систему заимствований, потому что, если кто-то говорит, что мы не должны подорвать доверие инвесторов, то он, скажем честно, не совсем правду говорит, лукавит, поскольку инвесторы уже отчаялись, и не только в Украине, они разуверились в американских облигациях, во французских, испанских. Мы сейчас видим дивергенцию, когда одни страны падают очень быстро, например, итальянские облигации упали в цене, а немецкие еще растут, поэтому любой кризис - это возможности. Возможностью для Украины здесь является то, что мы могли бы обнулить некоторые вопросы, которые у нас в обществе, скажем, вызывают резонанс. Например, та же налоговая реформа, какие налоги вводить, какие отменять и насколько. В конце концов сказать: "Все, ребята, мы попали в ситуацию, когда фактически во втором квартале сокращение доходной статьи бюджета будет до 50%".

Таможня лежит, налоговая почти лежит, логистические цепи разорваны, соответственно на нас надвигается посевная, хотелось бы мне услышать о так называемом чрезвычайном положении проведения посевной, как думаете, что будет с бензином, с дизтопливом и так далее. Что будет с транспортом, обеспечением рабочих?

В 2008-2009 году, когда я еще работал генеральным директором в компании по управлению активами "Райффайзен", мы проходили подобный кризис и, что интересно, когда, фактически, в городах шла безработица, банкротились банки, компании, то люди, которые жили в сельской местности, фермеры, достаточно хорошо себя чувствовали. Поэтому сейчас что касается посевной, я не очень пессимистичен, потому что, за счет, уменьшения цены на нефть те, кто еще не закупился нефтепродуктами, смогут это сделать в ближайшие несколько недель по значительно меньшей цене. Но надо понимать, что, благодаря тому что, фактически, остановилась мировая торговля, мы увидим уже в начале жатвы, что цены на зерновые упадут. С одной стороны будут, возможно, протекционистские меры приняты некоторыми правительствами-экспортерами и мы это видим уже на примере той же самой России, которая является огромным экспортером зерновых, так и благодаря тому, что себестоимость этих товаров снизится, а эта ситуация для Украины не является оптимистичной, потому что для нас - это экспорт, а если уменьшаются мировые цены на зерновые, то так же будет уменьшаться экспортная выручка. И это также должно быть учтено в этом плане действий, который можно назвать краткосрочным планом действий, или планом действий, как минимум, до конца года. Что делать дальше? Что касается курса, мне также непонятно, зачем было тратить столько ресурсов Национального банка, для того, чтобы, фактически, все равно прийти к курсу, который более или менее уже уравновешивает спрос и предложение. То есть, все это на самом деле показывает, что нет согласованной позиции между несколькими ветвями власти. Я уверен, что это произойдет, то есть произойдет полноценная коммуникация между Национальным банком, Кабинетом министров, возможно, Офисом президента, другими ответственными руководителями органов власти. К сожалению, сейчас такой коммуникации нет. Сейчас инвесторы будут бежать из разных стран, и я очень сомневаюсь, что в ближайший год кто-то даже будет рассматривать Украину как потенциальный объект не только прямых инвестиций, но и портфельных. Хуже дефолта, то есть отказа от своих долговых обязательств, хуже рецессии, то есть падения экономики - депрессия. Когда даже желания нет что-то делать. И вот сейчас все усилия направлены во всем мире лидеров стран на то, чтобы не допустить этой депрессии.

