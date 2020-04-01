Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт, а дефолт означает наступление России - Порошенко

1 апреля, 2020, 20:50

Надо честно сказать людям - дефолт, к которому Украину толкают некоторые политики и олигархи - это отсутствие зарплат, пенсий и наступление России

Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко в эксклюзивном интервью телеканалам "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал".

"У нас стоит вопрос не просто развития, а выживания страны. Хочу отметить, что средства, которые будут привлечены, идут на покрытие дефицита бюджета - они идут на выплату пенсий, потому что Пенсионный фонд имеет дефицит. Пенсии нечем выплачивать. Надо честно разговаривать с собственным народом. Фонды борьбы с безработицей не будут покрывать выплат по безработице людей, которых сейчас принудительно увольняют с работы в связи с остановкой предприятий, в связи с карантином. Пожилые люди, самозанятые, ФОПы, которые работали в ресторанах, на рынках - сейчас все это закрыто. Люди остались без средств к существованию, и осталось у них на две недели, на месяц денег", - отметил Петр Порошенко .

"Посмотрите, какая коалиция сложилась против принятия этого закона - это ОПЗЖ с Медведчуком, группа Коломойского, Тимошенко с "Батькивщиной". Какую такую нелюбовь к Украине в себе нашли - к украинскому народу, к пенсионерам и всем, что поставили интересы олигарха Коломойского выше интересов Украины? ", - подчеркнул Порошенко.

"Я хочу подчеркнуть, что Зеленский остался перед очень непростым выбором: выбрать или Украину, или Коломойского. К счастью, сейчас выбор был сделан в пользу Украины. Как будет дальше - я не знаю. Потому что вместо того, чтобы принять закон о банках в целом , он был принят в первом чтении. В какие игры мы стараемся играть? Чтобы сейчас набросали поправок, затянули и разрушили таким образом направление сотрудничества с международными финансовыми организациями ", - предостерегает Порошенко.

"Поэтому выбор прост: либо депутаты работают на Россию, ибо отсутствие МВФ означает дефолт страны. А дефолт означает российское наступление. Или мы работаем над спасением государства, потому что сегодня речь идет не о развитии, а о спасении государства. И здесь надо честно говорить с народом. И поэтому никто даже сомнений не имел, что "Европейская Солидарность" будет лидером этого процесса ", - подчеркнул лидер партии.