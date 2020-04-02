80 государств обратились к МВФ за помощью из-за пандемии коронавируса
Об этом заявила руководительница организации Кристалина Георгиева, сообщает Укринформ со ссылкой на сайт МВФ
"Мы наблюдаем необычную волну запросов о чрезвычайном финансировании МВФ - более 80 государств подали заявки и, скорее всего, будет поступать их еще больше. Обычно у нас не бывает несколько запросов о помощи в один момент", - заявила директор.
Она также отметила, что текущая оценка финансовых потребностей рынков развивающихся стран, которые уже прислали подобные запросы в МВФ, составляет около 2,5 триллиона долларов.
Сейчас исполнительный комитет МВФ уже утвердил первый из срочных запросов для Кыргызстана.
- По состоянию на 9:00 четверга, 2 апреля, коронавирусом COVID-19 в мире заразились 937 567 человек, из них 47 256 - умерли
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