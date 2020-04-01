На борту американского авианосца "Теодор Рузвельт" свыше 100 военных заразились коронавирусом
Об этом пишет San Francisco Chronicle со ссылкой на заявление капитана авианосца.
Он написал в Пентагон письмо с просьбой о срочной помощи для спасения экипажа, который состоит из более 4000 человек. Сейчас авианосец находится на стоянке возле острова Гуам.
Капитан требует поместить военных в карантин на острове, так как изоляция зараженных в каютах невозможна.
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И.о. министра ВМС США Томас Модли заявил, что он знает о письме, и флот работает над тем, чтобы моряки покинули корабль, пишет CNN .
По его словам, на острове Гуам недостаточно койкомест. Правительство США работает над тем, чтобы в палаты были переоборудованы комнаты в отеле.
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США опередили Китай по количеству летальных исходов. По состоянию на 31 марта в США умерли более 4000 человек, что превышает количество жертв террористических атак 11 сентября 2001 года.
Во всем мире зарегистрировано более 860 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых, как минимум, 175 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 40 тыс. пациентов.
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