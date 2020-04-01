Трамп: следующие две недели будут очень тяжелыми и болезненными для США
Об этом он сказал на брифинге, который транслировался сайтом Белого дома.
"Нас ждут очень тяжелые две недели, а потом, надеюсь, как прогнозируют эксперты... мы увидим свет в конце туннеля, но это будут две очень болезненные недели", - заявил Трамп.
Президент также подчеркнул необходимость продолжения карантина и поблагодарил за работу медиков, полицию и армию.
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По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США лидируют по количеству случаев заражения коронавируса - COVID-19, заболели более 188 тысяч американцев.
США также опередили Китай по количеству летальных исходов. По состоянию на 31 марта в США умерли более 3400 человек, что превышает число жертв террористических атак 11 сентября 2001 года.
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Во всем мире зарегистрировано более 858 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых как минимум 175 тысяч вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерло более 40 тысяч пациентов.
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