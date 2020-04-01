Коронавирусом в мире заразились 858 тысяч человек США обогнали Китай по количеству погибших

1 апреля, 2020, 10:46

По состоянию на утро 1 апреля во мире зафиксировано 858 892 случая коронавируса, 178100 пациентов выздоровели, летальных случаев - 42 158

Об этом сообщает Worldоmeters.

В общем COVID-19 распространился на 203 страны. Начиная с севера нового дня в мире зафиксировали 515 новых случаев, в том числе 11 смертей.

В США за сегодня зафиксировали 48 новых случаев, общее число заболевших в стране выросло до 188 578, зарегистрировали одну смерть (всего 3890), более 7000 выздоровели.

Количество случаев в Италии сейчас составляет 105 792, из них 12 428 летальных, 15729 - выздоровели.

В Испании зафиксировано 95 923 случая, в том числе 8464 смертельных, выздоровели - 19 259 человек.

В Китае зарегистрировано 81 518 случаев (3305 смертельных).

В Германии и Франции - 71 808 (775 летальных) и 52 128 (3523 летальных) соответственно, в Иране более 44 тыс. (2898 летальных), а в Великобритании - 25 150 случаев, из них 1789 привели к гибели, 135 человек выздоровели.

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В других странах, где число зарегистрированных случаев превышает 10 тысяч, ситуация следующая: Швейцария 16 605 (433 смерти), Турция 13531 (214 смерти), Бельгия 12 775 (705 смертей), Нидерланды 12 595 (1039 смертей), Австрия 10 180 (128 смертей)

Наибольшее число новых случаев пока зафиксировано в Мексике - 121 (1215 в целом), а также в Южной Корее - 101 (всего 9887). В Бразилии с полуночи количество подтвержденных случаев коронавируса возросло на 95 и составляет 5812.