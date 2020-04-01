В США зафиксировали рекорд смертности от коронавируса за сутки

1 апреля, 2020, 12:29

В США за 31 марта от коронавируса умерли более 912 человек, что является наибольшим количеством жертв за сутки с начала пандемии

Об этом свидетельствуют данные статистики заболеваний коронавирусом Worldometers .

При этом США вышли на первое место в мире по количеству смертей за прошедшие сутки. Всего за 31 марта в мире жертвами коронавируса стали 4553 человека. Кроме США больше всего смертей зафиксировано в Италии (837), Испании (748), Франции (499) и Великобритании (381).

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Отметим, всего в мире по состоянию на 1 апреля зафиксировано 860 927 случаев инфицирования COVID-19. Из них 42 361 человек умер. США занимают первое место по количеству заболеваний 188 592. В Италии заболели более 105 тыс. человек. Наибольшее количество смертей от коронавируса зафиксировано в Италии (12 428), Испании (8464) и США (4056).