Убийство Гандзюк: суд продлил на 2 месяца арест подозреваемому Левину
Об этом сообщает hromadskе .
Заседание проходило только с участием сторон из-за ограничений по коронавируса.
Прокуроры попросили продлить меру пресечения Алексею Левину, заявив о необходимости провести следственные действия и риски побега подозреваемого.
Зато адвокаты Левина просили выбрать альтернативную меру пресечения, назвав подозрение необоснованным, а риски - недоказанными.
"Мы возражали против удовлетворения ходатайства. В ходатайстве нет доказательств, которые бы указывали на причастность Левина к совершению преступления. Мы дождемся полного текста решения и обжалуем его", - сказал адвокат подозреваемого Игорь Мокин.
Адвокат Левина также добавил, что их позиция неизменна и после 2 апреля они и их подзащитный не будут участвовать в каких-либо следственных действиях, ведь считают, что именно тогда завершается срок досудебного следствия.
Подозреваемый Алексей Левин поддержал позицию своих защитников.
- Напомним, 27 января стало известно, что суд в Болгарии арестовал Алексея Москаленко (Левина) на 40 суток.
- 11 марта болгарский суд окончательно решил выдать Левина Украине.
- 17 марта была завершена экстрадиция в Украину из Республики Болгария Алексея Москаленко (Левина).
- 17 марта Печерский районный суд Киева арестовал до 2 апреля подозреваемого в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина.
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