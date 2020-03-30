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Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: суд продлил на 2 месяца арест подозреваемому Левину

Убийство Гандзюк: суд продлил на 2 месяца арест подозреваемому Левину


фото: hromadske.ua
Печерский суд Киева оставил под стражей еще на 2 месяца подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина

Об этом сообщает hromadskе .

Заседание проходило только с участием сторон из-за ограничений по коронавируса.

Прокуроры попросили продлить меру пресечения Алексею Левину, заявив о необходимости провести следственные действия и риски побега подозреваемого.

Зато адвокаты Левина просили выбрать альтернативную меру пресечения, назвав подозрение необоснованным, а риски - недоказанными.

"Мы возражали против удовлетворения ходатайства. В ходатайстве нет доказательств, которые бы указывали на причастность Левина к совершению преступления. Мы дождемся полного текста решения и обжалуем его", - сказал адвокат подозреваемого Игорь Мокин.

Адвокат Левина также добавил, что их позиция неизменна и после 2 апреля они и их подзащитный не будут участвовать в каких-либо следственных действиях, ведь считают, что именно тогда завершается срок досудебного следствия.

Подозреваемый Алексей Левин поддержал позицию своих защитников.

  • Напомним, 27 января стало известно, что суд в Болгарии арестовал Алексея Москаленко (Левина) на 40 суток.
  • 11 марта болгарский суд окончательно решил выдать Левина Украине.
  • 17 марта была завершена экстрадиция в Украину из Республики Болгария Алексея Москаленко (Левина).
  • 17 марта Печерский районный суд Киева арестовал до 2 апреля подозреваемого в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина.

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