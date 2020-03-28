На Тернопольщине коронавирусом заболело четверо детей
Об этом сообщает Тернопольский штаб противодействия коронавируса.
Отмечается, что по состоянию на 17:00 28 марта в Тернопольской городской детской больнице - 6 пациентов с COVID-19.
Сегодня COVID-19 подтвердили еще в двух детей и мамы из Монастырского района. Они находятся в инфекционном отделении. Детям 13 и 14 лет, их состояние средне-тяжелое, состояние мамы - относительно удовлетворительное.
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Также в инфекционном отделении находится одиннадцатилетний ребенок и его мама из Монастырского района. Состояние больных - относительно удовлетворительное.
В реанимационном отделении Тернопольской городской детской больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, из Кременецкого района. У него подтвердили COVID-19. Состояние ребенка - тяжелое стабильное, подтверждена пневмония. Вероятный источник заражения - родственник, который вернулся из Польши.
- Монастырское и Монастырский район сейчас является главным очагом распространения коронавируса на Тернопольщине .
- Сама же Тернопольская область, вместе с Черновицкой и Ивано-Франковской, а также городом Киевом входит в перечень самых проблемных с точки зрения заражения Covid-19.
- Солист украинской фолк-рок-группы Kozak System Иван Лене в субботу, 28 марта 2020, описал на своей странице, что на самом деле творится в родном ему Монастырском районе Тернопольской области.
- В частности, по данным Лене, медиков пока якобы не выпускают из районной больницы .
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