На Тернопольщине коронавирусом заболело четверо детей

28 марта, 2020, 19:07

В Тернопольской области коронавирусом заболело четверо детей

Об этом сообщает Тернопольский штаб противодействия коронавируса.

Отмечается, что по состоянию на 17:00 28 марта в Тернопольской городской детской больнице - 6 пациентов с COVID-19.

Сегодня COVID-19 подтвердили еще в двух детей и мамы из Монастырского района. Они находятся в инфекционном отделении. Детям 13 и 14 лет, их состояние средне-тяжелое, состояние мамы - относительно удовлетворительное.

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Также в инфекционном отделении находится одиннадцатилетний ребенок и его мама из Монастырского района. Состояние больных - относительно удовлетворительное.

В реанимационном отделении Тернопольской городской детской больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, из Кременецкого района. У него подтвердили COVID-19. Состояние ребенка - тяжелое стабильное, подтверждена пневмония. Вероятный источник заражения - родственник, который вернулся из Польши.

Монастырское и Монастырский район сейчас является главным очагом распространения коронавируса на Тернопольщине .

Сама же Тернопольская область, вместе с Черновицкой и Ивано-Франковской, а также городом Киевом входит в перечень самых проблемных с точки зрения заражения Covid-19.

Солист украинской фолк-рок-группы Kozak System Иван Лене в субботу, 28 марта 2020, описал на своей странице, что на самом деле творится в родном ему Монастырском районе Тернопольской области.

В частности, по данным Лене, медиков пока якобы не выпускают из районной больницы .

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