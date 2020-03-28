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Espreso.tvОбществоВ самом проблемном районе Тернопольщины заражен 21 медик

В самом проблемном районе Тернопольщины заражен 21 медик

В Монастырском районе Тернопольской области по состоянию на 9:00 субботы, 28 марта 2020 года, насчитывается 36 случаев заболеваний на Covid-19

Из них 21 - у медиков, что является самым высоким показателем по Украине, передает Еспресо.TV .

"Официально. От руководства оперативного штаба. На 9.00 в Монастырском районе инфицированных коронавируса - 36 человек:

м. Монастыриска - 19

с. Швейка - 7,

с. Ковалевка - 4 (1 летальный),

с. Верхняя Слободка - 2,

с. Нижняя Слободка - 2,

с. Бертники - 1,

с. Чехов - 1.

В их числе 7 врачей, 8 медсестер, 6 мл. медсестер, 2 госслужащие, 1 священник, 1 завдитсадком 1 ребенок ", - рассказывает у себя на странице заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь.

По его словам мобилизовано "все имеющиеся ресурсы района".

"Первая проблема сейчас - нехватка тестов", - отмечает Дронь.

В связи с этим он выражает большую благодарность волонтерам.

"Отдельная благодарность волонтерам! Вы помогали, когда мы были на Майдане! Вы помогали, когда на Украине напала московская регулярная армия! Вы самоорганизовались и теперь, когда район оказался в очаге коронавирусного бедствия, помогая в поисках средств защиты, лекарств, работая над пошивом халатов , масок и пр. Не называю вас поименно. За вами наблюдают небеса! Держимся вместе и будем бдительны! Беда рядом! ", - отмечает чиновник.

  • Монастырская и Монастырский район сейчас является главным очагом распространения коронавируса на Тернопольщине .
  • Сама же Тернопольская область, вместе с Черновицкой и Ивано-Франковской, а также городом Киевом входит в перечень самых с точки зрения заражения Covid-19.
  • Солист украинской фолк-рок-группы Kozak System Иван Лене в субботу, 28 марта 2020, описал на своей странице, что на самом деле творится в родном ему Монастырском районе Тернопольской области.
  • В частности, по данным Лене, медиков пока якобы не выпускают из районной больницы .
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