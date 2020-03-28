В самом проблемном районе Тернопольщины заражен 21 медик
Из них 21 - у медиков, что является самым высоким показателем по Украине, передает Еспресо.TV .
"Официально. От руководства оперативного штаба. На 9.00 в Монастырском районе инфицированных коронавируса - 36 человек:
м. Монастыриска - 19
с. Швейка - 7,
с. Ковалевка - 4 (1 летальный),
с. Верхняя Слободка - 2,
с. Нижняя Слободка - 2,
с. Бертники - 1,
с. Чехов - 1.
В их числе 7 врачей, 8 медсестер, 6 мл. медсестер, 2 госслужащие, 1 священник, 1 завдитсадком 1 ребенок ", - рассказывает у себя на странице заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь.
По его словам мобилизовано "все имеющиеся ресурсы района".
"Первая проблема сейчас - нехватка тестов", - отмечает Дронь.
В связи с этим он выражает большую благодарность волонтерам.
"Отдельная благодарность волонтерам! Вы помогали, когда мы были на Майдане! Вы помогали, когда на Украине напала московская регулярная армия! Вы самоорганизовались и теперь, когда район оказался в очаге коронавирусного бедствия, помогая в поисках средств защиты, лекарств, работая над пошивом халатов , масок и пр. Не называю вас поименно. За вами наблюдают небеса! Держимся вместе и будем бдительны! Беда рядом! ", - отмечает чиновник.
- Монастырская и Монастырский район сейчас является главным очагом распространения коронавируса на Тернопольщине .
- Сама же Тернопольская область, вместе с Черновицкой и Ивано-Франковской, а также городом Киевом входит в перечень самых с точки зрения заражения Covid-19.
- Солист украинской фолк-рок-группы Kozak System Иван Лене в субботу, 28 марта 2020, описал на своей странице, что на самом деле творится в родном ему Монастырском районе Тернопольской области.
- В частности, по данным Лене, медиков пока якобы не выпускают из районной больницы .
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