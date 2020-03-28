"Какое-то средневековье", - певец Иван Лене об эпидемии на Тернопольщине

28 марта, 2020, 14:08

Солист украинской фолк-рок-группы Kozak System Иван Лене в субботу, 28 марта 2020 года, описал на своей странице, что на самом деле творится в Монастырском районе Тернопольской области, где сейчас зафиксирован самый высокий в регионе уровень заболеваемости коронавирусом

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"Ситуация, которая сложилась в моем родном Монастыриске на Тернопольщине, просто критическая.

Из-за отсутствия разъяснительных мероприятий, надлежащей культуры поведения и соблюдения норм карантина, равнодушия власти и других факторов, ситуация зашла в тупик. Больница в ужасном состоянии, аппаратов ИВЛ нет, а бедные врачи уже на пределе своих сил. Буквально рискуют жизнью. Их вообще из больницы не выпускают. Какое-то средневековье.

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Я прошу всех причастных к власти в Тернопольской области, сделать все возможное, чтобы остановить пандемию, и любыми методами изолировать больных, и облегчить труд врачам.

А те активисты на местах, которые выбирали "зеленую" власть, бейте в набат, и заставляйте его к реальным действиям.

Врачам - низкий поклон, вы настоящие герои ".